Очень жаль, что Светлана Тихановская не нашла в себе силы, или вообще какой-либо возможности, объявить о своей победе на выборах, и о том, что она официально претендует на роль избранного президента. Но её можно понять: в Гестапо у Лукашеску в заложниках находится её муж, и ей наверняка "объяснили", что будет в этом случае.

Теперь возникает юридически-правовой вопрос: как определить, кто победил на выборах?

Есть только два способа.

Первый: честный пересчёт голосов, с наблюдателями, по всем признанным процедурам. Но Лукашеску и его ОПГ уничтожили бюллетени – во всяком случае, уничтожили слишком много бюллетеней на слишком большом количестве участков. И, соответственно, этот способ становится невозможным.

Второй, и единственно возможный на данный момент: организация и проведение новых выборов – демократических, справедливых (с допуском всех кандидатов) и честных, с наблюдателями из самой Беларуси и с международными наблюдателями извне, по всем международным правилам, т.е. таких выборов, которые будут признаны как гражданами Беларуси, так и международным сообществом. Этот способ возможен пока что только лишь теоретически.

Но что мы знаем точно, так это то, что президентские полномочия Лукашеску истекают, и он более не является избранным президентом. Более того, результаты этих "выборов", с "победой" Лукашеску, не признаны мировым сообществом.

Тем не менее, Лукашеску собирается проводить т.н. "конституционную реформу" (что в ней – никто не знает до сих пор), а также ехать в Москву к Путину и заключать какие-то договоры по вопросам "интеграции" (читай: квази-аннексии) с Россией.

Но Лукашеску не уполномочен делать эти вещи. Он не имеет на это никакого права. После того, как он с треском проиграл на выборах, и не дав провести такие выборы, которые могли бы точно определить победителя, он не просто не является президентом, а является государственным преступником. По сути, он никто и звать его никак. "Никто и никак" не может проводить "конституционную реформу" и вести переговоры с иностранными государствами о чём-бы там ни было, от имени Республики Беларусь.

Вот это надо очень хорошо понимать и помнить.

Естественно, Путину, Мишустину и Лаврову наплевать на эту логику и международное право. По мнению тупого пуделя Венедиктова, Путин – "легалист", и обязательно подрядит какого-нибудь клишаса (с маленькой буквы), чтобы остаться "легалистом" в глазах венедиктовых (с маленькой буквы). Но всё это лишь мусор, в контексте нормального права – хоть права РБ, хоть международного.

Так что Лукашеску может объявлять о любых "реформах", ездить к другому пахану в Москву "перетереть за сдачу Беларуси" и так далее, но всё это не должно иметь никакого значения для граждан Беларуси и мирового сообщества. Это всё – юридически ничтожно. Более того – преступно.

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