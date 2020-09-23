Лукашенко таємно вступив на посаду президента

У Білорусі в середу, 23 вересня, відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Таким чином він став самопроголошеним президентом країни.

Як повідомляє видання TUT.BY, церемонія в Палаці незалежності, офіційній резиденції глави держави, почалася без анонсу й телетрансляції.

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення "президента".

Додамо, що Лукашенко під час інавгурації сказав, що вступає на посаду президента з почуттям гордості за білорусів, які протистояли "диявольському" впливу.

Фото: Пул Первого

Зазначимо, що дата церемонії до останнього трималася в таємниці. Про "інавгурацію" Лукашенка не знали навіть члени білоруського уряду.

Уранці 23 вересня до Палацу незалежності стягнули силовиків і військових.

До Палацу незалежності стягнули силовиків. Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Приблизно о 11.40 з Палацу незалежності стали виходити запрошені на "інавгурацію", вони пішли до Белекспо, куди під'їхали автобуси. Повідомляється, що на ній були присутні кілька сотень людей.

Серед них – вищі посадові особи, депутати палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

Нагадаємо, що вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня. Їхні результати – під питанням і не визнані ЄС та Україною. За даними ЦВК, переміг Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Водночас опозиція не згодна з результатами виборів і проводить акції протесту.

У перші дні акції придушувалися силовиками, до протестувальників, не згодних із результатами, застосовували сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети, гумові кулі. За офіційними даними, за перші дні понад 6,7 тисячі осіб було затримано. Влада офіційно підтвердила загибель трьох учасників протесту. При цьому прихильники Лукашенка також проводять акції на його підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраною лідеркою Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.