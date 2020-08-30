Лукашенко став героєм мемів після нового фото з автоматом

Дар'я Дурова Світ 23:41, 30.08.2020

У мережі висміяли нове фото з автоматом Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль.

Опозиційні білоруські Telegram-канали за допомогою фоторедакторів "помістили" Лукашенка зі зброєю в руці та в бронежилеті на фони з популярних ігор-шутерів. Про світлину також пожартували користувачі Twitter, зокрема, під постом російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Знімок, зроблений на тлі Палацу незалежності в Мінську, показала пресслужба Лукашенка 30 серпня у відповідь на запитання про його місцезнаходження. Саме в день народження політика біля резиденції зібрався величезний натовп протестувальників.

Пост Соловйова
Коментарі користувачів мережі

"Перш ніж Лукашенко вийде з автоматом на вулицю, спеціально навчені дармоїди перевіряють, чи не отруєний автомат", "Картоплю нехай йде копати, йому це звичніше, ніж автомат тримати", "Від комплексу неповноцінності. Як і Путін в морській формі, в винищувачі, з голим торсом", – пишуть користувачі.

У руки Лукашенка "підставили" граблі й авоську
Користувачі пожартували, що політик вийшов шукати "іноземних організаторів" протестів.
Telegram / [тутэйшы]
Меми з Олександром Лукашенком.
Telegram / Чай з малинавым варэннем
Нове фото політика викликало бурхливу реакцію мережі.
Telegram / Чай з малинавым варэннем
Лукашенко прифотошопили до танків.
Telegram / Чай з малинавым варэннем
Лукашенко на тлі однієї з позицій у Counter-Strike.
Telegram / Чай з малинавым варэннем
Політика порівняли з персонажем гри Super Mario.
Telegram / Чай з малинавым варэннем
Лукашенко в образі Маріо.
TTelegram / Чай з малинавым варэннем
Telegram / [тутэйшы]
Скриншот коментарів
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
У мережі пожартували і про Володимира Путіна
Скриншот
Обличчя Лукашенка "підставили" до відомих кіногероїв.
Лукашенко в образі Рембо.
Telegram / [тутэйшы]
Лукашенко-ковбой.
Telegram / [тутэйшы]

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час акцій протесту в Білорусі їх учасники "привітали" Олександра Лукашенка з днем народження. Йому виповнилося 66 років. Демонстранти винесли на вулиці численні плакати, гарбузи й навіть труну.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Україна закликала світ посилити тиск на Росію за окупацію Криму й Донбасу

Временщики. За что украинцам любить "слуг народа"?

В Іловайську назавжди загинули російські честь та гідність

Британія запропонувала Україні побудувати ракетні катери, але керівництво ЗСУ проти – ЗМІ

Помпео обговорював із Зеленським "згубні" інвестиції Китаю і агресію Росії