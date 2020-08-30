Лукашенко став героєм мемів після нового фото з автоматом

У мережі висміяли нове фото з автоматом Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль.

Опозиційні білоруські Telegram-канали за допомогою фоторедакторів "помістили" Лукашенка зі зброєю в руці та в бронежилеті на фони з популярних ігор-шутерів. Про світлину також пожартували користувачі Twitter, зокрема, під постом російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Знімок, зроблений на тлі Палацу незалежності в Мінську, показала пресслужба Лукашенка 30 серпня у відповідь на запитання про його місцезнаходження. Саме в день народження політика біля резиденції зібрався величезний натовп протестувальників.

Пост Соловйова

Коментарі користувачів мережі

"Перш ніж Лукашенко вийде з автоматом на вулицю, спеціально навчені дармоїди перевіряють, чи не отруєний автомат", "Картоплю нехай йде копати, йому це звичніше, ніж автомат тримати", "Від комплексу неповноцінності. Як і Путін в морській формі, в винищувачі, з голим торсом", – пишуть користувачі.

У руки Лукашенка "підставили" граблі й авоську

Користувачі пожартували, що політик вийшов шукати "іноземних організаторів" протестів. Telegram / [тутэйшы]

Меми з Олександром Лукашенком. Telegram / Чай з малинавым варэннем

Нове фото політика викликало бурхливу реакцію мережі. Telegram / Чай з малинавым варэннем

Лукашенко прифотошопили до танків. Telegram / Чай з малинавым варэннем

Лукашенко на тлі однієї з позицій у Counter-Strike. Telegram / Чай з малинавым варэннем

Політика порівняли з персонажем гри Super Mario. Telegram / Чай з малинавым варэннем

Лукашенко в образі Маріо. TTelegram / Чай з малинавым варэннем

Telegram / [тутэйшы]

Скриншот коментарів

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

У мережі пожартували і про Володимира Путіна

Скриншот

Обличчя Лукашенка "підставили" до відомих кіногероїв.

Лукашенко в образі Рембо. Telegram / [тутэйшы]

Лукашенко-ковбой. Telegram / [тутэйшы]

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час акцій протесту в Білорусі їх учасники "привітали" Олександра Лукашенка з днем народження. Йому виповнилося 66 років. Демонстранти винесли на вулиці численні плакати, гарбузи й навіть труну.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!