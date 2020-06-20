Лукашенко спробував виправдатися за слова про жінок і нарвався на гнів

Світ 16:13, 20.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко спробував виправдатися за слова про те, що "Конституція в країні не під жінку".

Під час спілкування з мешканками Кіровського району він заявив, що його заяву неправильно витлумачили (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що я мав на увазі: що у нас Конституція така, що навіть мужику важко нести цю ношу. А якщо її завантажити на жінку, вона впаде, бідолаха. Це я мав на увазі, а не тому, що я не поважаю жінок", – зазначив Лукашенко.

Він додав, що протиставити його жінкам нікому не вийде.

"Якби не було жінок, я б не був президентом", – підкреслив глава Білорусі.

Однак користувачам соцмереж здалося, що такими виправданнями Лукашенко зробив тільки гірше.

"Тягнути дітей без чоловіків, або тягнути чоловіків алкоголіків, управляти заводами, літати в космос і т.д. жінка може, а під Конституцією Білорусі впаде..." "А ось і сексизм від вусатого під'їхав", – пишуть у коментарях в Twitter.

Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок.

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