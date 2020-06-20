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Лукашенко спробував виправдатися за слова про жінок і нарвався на гнів

Світ
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Олександр Лукашенко невдало виправдався за слова про жінку-президента

Олександр Лукашенко невдало виправдався за слова про жінку-президента

Президент Білорусі Олександр Лукашенко спробував виправдатися за слова про те, що "Конституція в країні не під жінку".

Під час спілкування з мешканками Кіровського району він заявив, що його заяву неправильно витлумачили (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що я мав на увазі: що у нас Конституція така, що навіть мужику важко нести цю ношу. А якщо її завантажити на жінку, вона впаде, бідолаха. Це я мав на увазі, а не тому, що я не поважаю жінок", – зазначив Лукашенко.

Він додав, що протиставити його жінкам нікому не вийде.

"Якби не було жінок, я б не був президентом", – підкреслив глава Білорусі.

Однак користувачам соцмереж здалося, що такими виправданнями Лукашенко зробив тільки гірше.

"Тягнути дітей без чоловіків, або тягнути чоловіків алкоголіків, управляти заводами, літати в космос і т.д. жінка може, а під Конституцією Білорусі впаде..." "А ось і сексизм від вусатого під'їхав", – пишуть у коментарях в Twitter.

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок.

БілорусьжінкиОлександр Лукашенко
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