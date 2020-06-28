Лукашенка спіймали за танцями під "Ти ж мене підманула" у виконанні Повалій. Відео
Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював на балу випускників закладів вищої освіти в Мінську.
Як повідомляє TUT.BY, на балу, серед інших виконавців, виступила українська співачка Таїсія Повалій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На опублікованому записи Лукашенко танцює під українську народну пісню "Ти ж мене підманула".
Також на балу випускників виступали Олександр Солодуха, "Лепріконси" і Олена Ваєнга.
Відзначимо, що саме з Повалій у 2018 році Лукашенко співав під час святкування Купали в Олександрії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Мінську 18 червня пройшли масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.
Зокрема, протестувальники вимагали відпустити опозиціонера і опонента Олександра Лукашенка Віктора Бабарико, якого затримали і доставили на допит.
Масштабні акції в різних містах продовжилися і 19 червня. У результаті були затримані більше 120 осіб.
Раніше президент Білорусі заявив, що не допустить у країні переворотів або протестів. Він пообіцяв, що в потрібний час всіх "приведуть до тями".
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заговорив про "майдан" проти Лукашенка.