Лукашенка спіймали за танцями під "Ти ж мене підманула" у виконанні Повалій. Відео

Світ 15:20, 28.06.2020 Оновлено: 15:21, 28.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював на балу випускників закладів вищої освіти в Мінську.

Як повідомляє TUT.BY, на балу, серед інших виконавців, виступила українська співачка Таїсія Повалій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На опублікованому записи Лукашенко танцює під українську народну пісню "Ти ж мене підманула".

Також на балу випускників виступали Олександр Солодуха, "Лепріконси" і Олена Ваєнга.

Відзначимо, що саме з Повалій у 2018 році Лукашенко співав під час святкування Купали в Олександрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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