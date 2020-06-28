Лукашенка спіймали за танцями під "Ти ж мене підманула" у виконанні Повалій. Відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював на балу випускників закладів вищої освіти в Мінську.

Як повідомляє TUT.BY, на балу, серед інших виконавців, виступила українська співачка Таїсія Повалій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На опублікованому записи Лукашенко танцює під українську народну пісню "Ти ж мене підманула".

Також на балу випускників виступали Олександр Солодуха, "Лепріконси" і Олена Ваєнга.

Відзначимо, що саме з Повалій у 2018 році Лукашенко співав під час святкування Купали в Олександрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: