Лукашенко слідом за Путіним захотів "рішуче" змінити Конституцію: що задумав

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за необхідне внести істотні зміни в Конституцію країни.

Як повідомляє БЕЛТА, білоруському лідеру представили кілька варіантів оновленої Конституції, проте, за його словами, зміни виявилися недостатньо рішучими.

"Конституція – Основний Закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано, але вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити", – заявив Лукашенко.

Він наголосив, що місцева влада повинна більш широко займатися своїми територіями, тому що "на місці їм видніше".

"Що стосується перерозподілу повноважень нагорі – президент, парламент, уряд, – це все повинно бути прописано в Конституції. Вона буде ухвалюватися на референдумі, ми повинні чітко визначити, яким шляхом будемо йти. Або ми підемо шляхом, як пропонують сьогодні мої "альтернативники" , через приватизацію, реформи і так далі – це не зі мною, я не піду на злам соціального устрою нашої країни", – сказав він.

Разом із тим Лукашенко переконаний: повернення до документа зразка 1994 року – це рух назад.

"Я не хочу повернення до цих часів, не хочу, щоб ви туди поверталися, як би тут деякі "альтернативні" не пропонували: Нам треба повернутися в 1994 рік і повернути ту Конституцію". Може, комусь хочеться повернути – нехай повернуть, тільки не треба говорити про реформу і рух вперед, якщо ми народ ведемо назад", – сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав законопроєкт про поправки до Конституції, які дають йому можливість залишатися в кріслі глави держави. Він "обнуляє" його президентські терміни і дозволяє балотуватися ще як мінімум два рази після закінчення поточного терміну в 2024 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок.