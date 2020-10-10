Лукашенко сів за стіл переговорів з арештованими лідерами протесту в СІЗО

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з членами координаційної ради опозиції.

Це сталося вранці 10 жовтня в СІЗО КДБ, де перебувають представники протесту, передає "Белта".

За даними провладного видання, Лукашенко спілкувався із заарештованими опозиціонерами чотири з половиною години.

"Мета президента – почути думки всіх. Втім, зміст бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці", – зазначили в Telegram-каналі "Пул первого".

Журналісти не уточнили, про що говорив політик, однак процитували його фразу: "Конституцію на вулиці не напишеш".

Зустріч Лукашенка й опозиціонерів. Пул первого

Відомо, що на зустрічі був присутній головний суперник Лукашенка Віктор Бабарико, якого заарештували на початку виборчої кампанії.

Також із політиком поговорили Едуард Бабарико, юристка, членкиня Координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров. Очевидно, на зустрічі також був Кирило Бадей, який до арешту займав позицію в.о. голови правління Белгазпромбанка.

"У Лукашенка зовсім не залишається місця для маневрів. Раніше він заперечував можливість діалогу", – оцінив подію опозиційний Telegram-канал NEXTA Live.

Повідомлення NEXTA Live. Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко раніше розповів, що екскандидатку в президенти Світлану Тихановську нібито хотіли спалити, а він врятував її, відправив за кордон і дав грошей на життя.