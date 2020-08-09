Хвороба виліковна, але така противна, – Лукашенко Путіну про коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переніс COVID-19 на ногах, "і думав, що просто втомився".

Про це він сказав, спілкуючись із журналістами після голосування на виборах глави Білорусі 9 серпня, передає TUT.BY. "Я людина міцна", – заявив нинішній президент.

Він зазначив, що зараз проводиться епідрозслідування з приводу того, де він міг заразитися коронавірусом.

"Це стан, як кажуть, – їжачок у тумані. Ідеш, важко, але думаєш – навантаження великі, тому від цього. Але коли домашні мої просигналізували, що є проблеми, ми поїхали в лікарню, переконалися, що я переніс цей вірус на ногах, але хвостом, як каже наш Каранік міністр (міністр охорони здоров'я Володимир Каранік, – ред.), хвостом усе-таки мене ця пандемія вдарила. Якби я не поїхав перевірятися, може, я б так і переніс це", – заявив політик.

Лукашенко зазначив, що обговорював хворобу з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я йому про це розповідав і йому дав пораду: "Бережи себе, тому що хвороба виліковна – наші лікарі, молодці, навчилися – але така противна, що далі нікуди", – сказав він.

Президент додав, що йому "треба було кров із носу" 4 серпня, в день звернення до народу та парламенту, "стояти на трибуні".

"Тому мене форсованим чином підліковували. А для звичайних людей, якщо поспішати нікуди, ця хвороба виліковна. Але висновки треба зробити: харчування, здоровий спосіб життя і в жодному разі не сидіти вдома, більше на повітрі ворушитися, бігати, стрибати, займатися спортом. Це я вам щиро говорю.

Поки настороженості жодної немає, лікарі сказали, що я абсолютно безпечний, тому, якщо зі мною зіткнешся, від мене можеш не тікати", – сказав Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко попросився в донори плазми крові з антитілами проти коронавірусу для опозиціонерів. Він заявив, що це зможе повернути супротивників "у сторону держави".