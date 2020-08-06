Лукашенко розповів про сина-опозиціонера: у нього свій світогляд

Олексій Тітофф Світ 10:07, 6.08.2020 Оновлено: 10:22, 6.08.2020

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола є опозиціонером щодо влади.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів журналіст Дмитро Гордон, який узяв інтерв'ю в білоруського глави держави.

За словами Гордона, у 15-річного Миколи сформувався свій світогляд і він "опозиційно налаштований до влади взагалі".

"Він, як будь-яка молода людина, якій швидко виповнюється 16 років... у нього свій світогляд сформовано", – зазначив журналіст.

Гордон підкреслив, що Лукашенко погодився дати інтерв'ю після переконання сина, який дивиться передачі журналіста.

Зазначимо, що раніше Олександр Лукашенко заявив, що категорично не бачить сина Миколу своїм наступником у владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої обговорили затриманих найманців ПВК Вагнера.

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