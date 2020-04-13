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13 квітня • оновлено в 20:09
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Лукашенко розніс росЗМІ через пандемію COVID-19. Відео

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко різко розкритикував російські ЗМІ за упередженість в освітленні пандемії коронавірусу COVID-19 у республіці.

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Із відповідною заявою Лукашенко виступив на нараді в Мінську. Відео промови президента опублікував телеканал ОНТ (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Дають таку бридку інформацію. А, "батько" там лікує своїх трактором, горілкою, лазнею... Знаєте, колись я на ходу пожартував. Але в кожному жарті є частка жарту", – сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Колаж

"Росіянам хотів би сказати – цим, які "плявузгають" (кажуть дурниці): не чіпайте нас! Адже ми в них нічого не просимо. Ми рятуємося, захищаємося самі. Приїжджайте до нас, подивіться самі. Але навіщо ж ви нас у Росії робите дурнями? Навіщо російській людині вбивати в голову, що там, на заході, наші ці білоруси, вони якісь ненормальні?" – запитав білоруський лідер.

За словами Лукашенка, країна спеціально запросила Всесвітню організацію охорони здоров'я, щоб вони оцінили ситуацію в Білорусі.

"А слабо всім покликати фахівців до країни? Росіянам, американцям. І ось так сказати: йдіть і подивіться, як у нас вони були. І що вони сказали – претензій до білорусів немає", – стверджує Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно глава Ради Республіки Наталя Кочанова виступила з публічною заявою, стверджуючи, що білоруські медики чітко знають, що і як треба робити в ситуації з COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
пропаганда ЗМІ політика видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Лука что-то очень обидчив стал
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