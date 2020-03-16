Росія закрила кордон із Білоруссю для переміщення громадян у зв'язку з карантинними заходами на фоні ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на оперативній нараді з віцепрем'єрами, передає агентство "Інтерфакс". Зазначимо, що в Білорусі обурилися таким діям РФ.

"Росія послідовно закриває свої кордони для боротьби з вірусом і застосовує низку інших запобіжних заходів", – сказав російський прем'єр.

Олександр Лукашенко

Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко з обуренням сприйняв такі обмежувальні дії уряду сусідньої братньої держави.

"Дійшло до того, що наша рідна Росія – підкреслюю – закрила кордон із Білоруссю. У Білорусі порівняно спокійна обстановка, а Росія вся палає від коронавірусу. Так хто від кого повинен закриватися?" – невдоволено висловився білоруський лідер.

У той же час офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що в їхній країні поки не ухвалювали відповідного рішення про закриття кордону з Російською Федерацією.

"У Міністерстві закордонних справ Білорусі поки не отримували від російської сторони офіційних повідомлень про закриття кордону", – також додав прессекретар відомства Анатолій Глаз.

А пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розраховують на розуміння з боку сусідньої країни щодо заходів із закриття кордону.

"Ми розраховуємо на розуміння партнерів, до того ж від нашого найближчого партнера і союзника – Білорусі – під час пандемії цього коронавірусу. Але, безумовно, всі країни повинні вживати активних заходів з протидії поширенню цього захворювання", – цитує слова Пєскова RT.

Водночас він підкреслив, що "Росія приймає ті заходи, які вважає необхідними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною і Молдовою у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу. Пізніше про аналогічне рішення щодо українських поїздів заявила і Білорусь.

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