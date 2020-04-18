Лукашенко накинувся на РФ через тести на COVID-19 і нарвався на відповідь

Дарина Дурова Світ 19:12, 18.04.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно розкритикував якість тестів на коронавірус COVID-19 російського виробництва, на що в РФ відповіли, що їх тести "за багатьма параметрами перевершують ряд зарубіжних аналогів".

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Про проблеми з тестуванням на COVID-19 глава Білорусі висловився під час робочої поїздки в Людський район 18 квітня. Його виступ показав телеканал СТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Лукашенко сказав, що повинен зізнатися – якість тестів "ні до біса".

"Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами – всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські – одна тільки особа виявилася коронавірусна", – сказав президент.

Олександр Лукашенко
Колаж

У відповідь Росспоживнагляд повідомив, що ефективність тестів була підтверджена в Китаї.

"Російські тести виявляють мінімальну кількість чужорідного генетичного матеріалу в зразку і не дають перехресних реакцій з іншими збудниками, визначаючи саме новий коронавірус SARS-CoV-2", – заявили в Росії.

За даними відомства, РФ із лютого передала Білорусії 14 тисяч тест-систем. "Сприяння країнам-партнерам у боротьбі з новою коронавірусною інфекцією, включаючи поставку російських тест-систем, буде продовжено", – додав Росспоживнагляд.

Зазначимо, Олександр Лукашенко також заявив, що потужностей московських лікарень не вистачає для боротьби з COVID-19. Під час свого виступу він не підтримав підхід РФ до пандемії, нагадавши про критику Білорусі з боку Росії через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Олександр Лукашенко вважає, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.

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