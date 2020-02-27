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27 лютого • оновлено в 12:41
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Політика Економіка

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Лукашенко різко висловився про союз Білорусі з Росією

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова до цивілізованої інтеграції з Росією, проте не потерпить примушення до цього.

Як передає БЕЛТА, свою позицію білоруський лідер висловив на зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Михайлом Мясниковичем.

"Ми залишаємося, як завжди, віддані реальній інтеграції без примушення до інтеграції (новий термін з'явився в союзі – "примушення до інтеграції"). І дивно, що почалося це з примусу до інтеграції Білорусі. Розумієте, про що йде мова", – обурився Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі підкреслив, що ще разом з першим президентом Росії Борисом Єльциним завжди ініціював реальну інтеграцію двох держав у сфері економіки та життя людей, проте зі збереженням суверенітету та незалежності.

"Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. При всіх складностях в ті часи ми знаходили розв'язки щодо складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, примушування до інтеграції", – висловив своє невдоволення білоруський лідер.

Лукашенко також підкреслив, що Білорусь однозначно виступає за реальну інтеграцію на класичних принципах, які знає весь світ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що в керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії. Політик переконаний, що ні білоруський, ні російський народи ніколи не захочуть піти цим шляхом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дайте Батьке газ по 70,как в Смоленской области, так он сам Россию понуждать к интеграции начнет
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Питон Каа
Питон Каа
Бла-бла-бла, но денег дайте, а то независимое государство - Беларусь не может существовать без российских финансовых вливаний, ну так же как и независимое государство - Украина без подачек Запада.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Бацка бредит... видать, скоро ему переезжать в Сочи на ПМЖ...
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