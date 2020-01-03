Лукашенко раптово заблокував виїзд росіян з Білорусі: подробиці і фото

Прикордонна служба Білорусі заблокувала в'їзд автотранспорту в Росію.

Як передає "Незигарь" в телеграм-каналі, на кордоні на пропускних пунктах "застрягли" близько 400 автомобілів. У більшості це громадяни Росії.

"Лукашенко відзначився. За словами очевидців, "все це схоже на штучний саботаж". На кордоні з Латвією та Україною черг не спостерігається", – сказано в повідомленні.

Черга на виїзді з Білорусі в РФ gpk.gov.by

Черга на виїзді з Білорусі в РФ gpk.gov.by

Черга на виїзді з Білорусі в РФ gpk.gov.by

Олександр Лукашенко і Володимир Путін колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко влаштував "сюрприз" Путіну, повністю припинивши поставки нафти на переробні заводи Білорусі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram