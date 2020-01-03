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3 січня • оновлено в 19:53
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Лукашенко раптово заблокував виїзд росіян з Білорусі: подробиці і фото

3.6т
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Прикордонна служба Білорусі заблокувала в'їзд автотранспорту в Росію.

Як передає "Незигарь" в телеграм-каналі, на кордоні на пропускних пунктах "застрягли" близько 400 автомобілів. У більшості це громадяни Росії.

"Лукашенко відзначився. За словами очевидців, "все це схоже на штучний саботаж". На кордоні з Латвією та Україною черг не спостерігається", – сказано в повідомленні.

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Черга на виїзді з Білорусі в РФ

Черга на виїзді з Білорусі в РФ

gpk.gov.by

Черга на виїзді з Білорусі в РФ

Черга на виїзді з Білорусі в РФ

gpk.gov.by

Черга на виїзді з Білорусі в РФ

Черга на виїзді з Білорусі в РФ

gpk.gov.by

Лукашенко раптово заблокував виїзд росіян з Білорусі: подробиці і фото

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко влаштував "сюрприз" Путіну, повністю припинивши поставки нафти на переробні заводи Білорусі.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Білорусь
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an and
an and
Ни с кем Россия не может иметь дружеские отношения...это уже закономерность. Белорусь наверное последняя страна с общей границей, с кем Россия ещё не имела военного конфликта. Хотя давила всегда и во всем!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
an and, девочка! под словом давила ты имеешь ввиду : монголо-татар, тавтонских рыцарей, шведов, пшеков, жабоедов, атланту, алоизовича и прочую шушеру?
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Ukraine The
Ukraine The
an and, согласен, как только она предлагает "братушкам" независимым покупать ресурсы по рыночным ценам, то у тех сразу морды кривить начинает.
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