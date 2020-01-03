Лукашенко раптово заблокував виїзд росіян з Білорусі: подробиці і фото

Прикордонна служба Білорусі заблокувала в'їзд автотранспорту в Росію.
Як передає "Незигарь" в телеграм-каналі, на кордоні на пропускних пунктах "застрягли" близько 400 автомобілів. У більшості це громадяни Росії.
"Лукашенко відзначився. За словами очевидців, "все це схоже на штучний саботаж". На кордоні з Латвією та Україною черг не спостерігається", – сказано в повідомленні.
Черга на виїзді з Білорусі в РФ
gpk.gov.by
Черга на виїзді з Білорусі в РФ
gpk.gov.by
Черга на виїзді з Білорусі в РФ
gpk.gov.by
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко влаштував "сюрприз" Путіну, повністю припинивши поставки нафти на переробні заводи Білорусі.
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