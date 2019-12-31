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31 грудня • оновлено в 17:17
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Лукашенко раптово провів операцію з Росією: про що домовилися

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв домовилися про постачання вуглеводнів з РФ без відповідних нафтогазових контрактів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву пресслужби білоруського лідера. Тим часом поставки російської нафти продовжаться, зазначає агентство.

Олександр Лукашенко і Олександр Новак

Олександр Лукашенко і Олександр Новак

kremlin.ru

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За даними авторів публікації, Лукашенко під час телефонної розмови з Медведєвим домовився про організацію конкретної роботи по поставкам. При цьому він також обговорив графіки і компанії, які будуть постачати нафту в Білорусь, з міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

"Робочі питання були обговорені стосовно продовження переговорів з Володимиром Путіним, а також у зв'язку з тим, що контрактів, що регламентують роботу в нафтогазовій сфері, на 1 січня не укладено. Підсумком розмови стала домовленість про організацію конкретної роботи щодо постачання вуглеводневої сировини до Білорусі", – повідомили в пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Олександр Лукашенко Олександр Новак Дмитро Медведєв
Місце
Білорусь
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