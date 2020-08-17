Лукашенко: пропонував опозиції перерахунок голосів, але їм потрібні нові вибори

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пропонував опозиційним кандидатам перерахувати результати виборів президента, які пройшли 9 серпня.

У понеділок, 17 серпня, в ході спілкування з протестувальниками Лукашенко заявив, що його суперники не прийняли пропозицію.

"Мені кажуть, що, слухайте, це вже неактуально рахувати. Неактуально! А що треба? Нові вибори. Вже не треба нікому перерахунок", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну рада для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про відхід Лукашенка з поста президента країни.

Також Тихановська має намір оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.

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