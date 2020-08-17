Лукашенко про страйки: 100-200 осіб погоди не роблять

Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді президента Білорусі п'ятий термін поспіль, заявив, що декілька сотень робітників-страйкарів не вплинуть на діяльність підприємств у країні.

Про це він сказав під час зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів 17 серпня. Його слова цитує "Белта".

"Я знаю, незважаючи на те, що деякі бродять, завод працює. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 осіб погоду не роблять, по-перше", – зазначив він.

Водночас білоруський лідер, проти перебування у владі якого й протестують жителі країни, підкреслив, що що він навіть дозволяв "тримати" на підприємствах "зайвих" робітників. До того ж нібито для того, щоб люди на опинилися безробітними й на вулиці.

"Поганий" президент тримав зайву кількість, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", – повторив Лукашенко фразу, якою вже не раз коментував страйки робітників на фоні протестів у Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протестувальники в Білорусі 17 серпня оголосили загальнонаціональний страйк. Активісти закликали білорусів виходити на вулиці і пообіцяли не визнавати більше чинного президента Олександра Лукашенка владою, якщо він не виконає вимоги.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий срок президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.