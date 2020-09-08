Лукашенко про скандал із Колесниковою: вона хотіла поїхати в Україну до сестри

Борис Бондар Світ 13:45, 8.09.2020 Оновлено: 14:12, 8.09.2020

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль обіймав пост президента Білорусі, прокоментував ситуацію з членкинею Координаційної ради білоруської опозиції Марією Колесниковою.

Його слова процитував кореспондент телеканалу "Росія-1" Євген Рожков. Він брав участь в інтерв'ю з Лукашенком.

"Олександр Лукашенко сказав, що він у курсі цієї ситуації. Вона справді хотіла втекти, як він сказав, до України, тому що у неї там є нібито сестра. І він, як прикордонник, уважає, що її затримали правильно", – сказав журналіст в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 7 вересня, в центрі Мінська (Білорусь) нібито викрали членкиню Координаційної ради Марію Колесникову.

Члени Координаційної ради в Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов втекли до України в ніч на 8 вересня. При цьому їхню колегу Марію Колесникову було затримано на кордоні.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Опубліковано нові записи вербування "вагнерівців" СБУ: найманці РФ збивали літаки ЗСУ

У Дніпрі лікарі врятували життя породіллі і малюкові просто в приймальному покої

ЗМІ підловили НАБУ на нових маніпуляціях із надходженнями до бюджету

В реанимацию нужен дефибриллятор: поможем спасти жизни!

Крим опинився на межі катастрофи через брак води: навіщо Кремль осушив півострів