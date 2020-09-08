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Лукашенко про скандал із Колесниковою: вона хотіла поїхати в Україну до сестри

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Лукашенко назвав затримання Колесникової правильним

Лукашенко назвав затримання Колесникової правильним.

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль обіймав пост президента Білорусі, прокоментував ситуацію з членкинею Координаційної ради білоруської опозиції Марією Колесниковою.

Його слова процитував кореспондент телеканалу "Росія-1" Євген Рожков. Він брав участь в інтерв'ю з Лукашенком.

"Олександр Лукашенко сказав, що він у курсі цієї ситуації. Вона справді хотіла втекти, як він сказав, до України, тому що у неї там є нібито сестра. І він, як прикордонник, уважає, що її затримали правильно", – сказав журналіст в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 7 вересня, в центрі Мінська (Білорусь) нібито викрали членкиню Координаційної ради Марію Колесникову.

Члени Координаційної ради в Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов втекли до України в ніч на 8 вересня. При цьому їхню колегу Марію Колесникову було затримано на кордоні.

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БілорусьПротести у БілорусіМарія КолесниковаОлександр Лукашенко
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