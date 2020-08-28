Лукашенко – про санкції Європи: вони зажрались, тому поставимо на місце

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "поставити на місце" сусідні держави, які планують ввести санкції проти його країни.

Про рішення відповісти на санкції Лукашенко повідомив в п'ятницю, 28 серпня, під час спілкування з працівниками ТОВ "Савушкін-Орша", передає БЕЛТА.

"Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони [поляки і литовці] ще в Китай і Росію через нас баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше. А по санкційній продукції [в Росію] нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції!" – заявив Лукашенко.

Він заявив, що ці держави "зажрались і забули, що таке Білорусь".

"І думали, що нас можна нахилити, танками полякати, ракетами... Подивимося, хто ще кого полякає. Ми їм покажемо, що таке санкції. Я доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші. Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажрались. Тому поставимо на місце!" – пригрозив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі. ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими разгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

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