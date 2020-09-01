Лукашенко – про "різанину" після зміни влади: те, що сталося в Україні, буде квіточками

Лукашенко заявив, що після зміни влади в Білорусі почнеться "різанина".

Олександр Лукашенко, який займав пост президента 5 термінів поспіль, заявив, що в разі приходу до влади альтернативних сил, країну поріжуть на шматки і почнуть різати людей.

Про це повідомило видання БЕЛТА. Лукашенко прокоментував журналістам ситуацію в країні.

Він заявив, що його турбує не влада, а доля Білорусі.

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками", – сказав Лукашенко.

Він також назвав чиновників, які увійшли до складу координаційної ради, людьми, які "перевзулися", і додав, що завжди ставився до таких людей "по-батьківськи".

"Він побачив, що ця влада, напевно, впаде – треба тікати в іншу. Ось він і втік. За чверть століття у мене таких випадків нехай і трохи, але було. Трохи, тому що влада завжди була тверда, а зараз їм у віртуальному світі здалося, що влада мало не лежить, тому можна об Лукашенка ноги витерти", – сказав Лукашенко.

Він додав, що за фактами захоплення влади порушено кримінальну справу і члени координаційної ради опозиції відповідатимуть за законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко прокоментував ухвалення першої президентської присяги під біло-червоно-білим прапором, заявивши, що зараз опозиція використовує цей атрибут разом із портретами Адольфа Гітлера.

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