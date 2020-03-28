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28 березня • оновлено в 18:49
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Лукашенко – про коронавірус: краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Відео

7.5т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко зіграв у хокей і висміяв тему боротьби з коронавірусом.

Напередодні хокейна команда Лукашенка вийшла в фінал аматорського чемпіонату, після чого глава держави поділився своїми думками про пандемію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Краще померти стоячи, ніж жити на колінах!" – оптимістично заявив Лукашенко, назвавши хокей "кращими антивірусними ліками".

"Тут немає вірусів ніяких! Ось ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу. Це холодильник, це найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід, антивірусні ліки, справжнісінькі!" – сказав він журналістці.

"Краще померти стоячи!" Лукашенко посміявся над коронавірусом

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде відправляти чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы, мы вам нового гидранта нашли.
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0
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Ты суслика видешь? Нет, а он есть. Беларусь жалко, не слушайте этого деда
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1
Гоша Злой
Гоша Злой
Животенко Николай, ты что ли тащил? сидя на толчке в крыму?) смени пластику ущербное...
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1
1
Животенко Николай
Животенко Николай
Всея Руси Князь, це сказанув прям як про украинцев и радиацию в Припяти, когда тащили все наварованное в Куив.
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1
0
Livesey David
Livesey David
Председатель колхоза, кули с него взять.
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6
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