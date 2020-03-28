Президент Білорусі Олександр Лукашенко зіграв у хокей і висміяв тему боротьби з коронавірусом.

Напередодні хокейна команда Лукашенка вийшла в фінал аматорського чемпіонату, після чого глава держави поділився своїми думками про пандемію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Краще померти стоячи, ніж жити на колінах!" – оптимістично заявив Лукашенко, назвавши хокей "кращими антивірусними ліками".

"Тут немає вірусів ніяких! Ось ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу. Це холодильник, це найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід, антивірусні ліки, справжнісінькі!" – сказав він журналістці.

Вірусолог року: Тут немає вірусів ніяких! Ось ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу. Це холодильник, це найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід, антивірусне ліки, справжнісіньке! pic.twitter.com/GZ3opJR8vO - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 28, 2020

Лукашенко про коронавірус: Треба сказати, що краще померти стоячи, ніж жити на колінах pic.twitter.com/Y4hZ39D7CI - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде відправляти чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію.

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