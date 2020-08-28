Лукашенко – про армію Росії в Білорусі: можемо перетворитися на театр військових дій

Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, прокоментував заяву Володимира Путіна про створення в Росії резерву силовиків для нібито допомоги Мінську.

Як передає БЕЛТА, Лукашенко зазначив, що, на його думку, Білорусь не потрібна Заходу. Він сприймає країну нібито як "трамплін в Росію".

"Ви вчора чули заяву нашого сусіда і мого хорошого друга (Путіна. – Ред). Це ж не тому, що росіяни хочуть захистити Білорусь. Слухайте, самі захистимося. Але ми з президентом Росії розуміємо, що може бути, якщо ми проґавимо", – зазначив він.

За словами Лукашенка, Білорусь може перетворитися на театр військових дій, де "будуть вирішуватися не наші питання".

"Їм (на Заході) не Білорусь потрібна. Білорусь – це трамплін, як зазвичай, у Росію. Тільки не так, як Гітлер групу армій "Центр" кинув на Москву. Технології інші. Треба зламати цю владу, яка є, підсунути іншу, яка звернеться до іноземної держави, щоб ввели війська й надали підтримку. Їм потрібен тут ринок, де вони будуть торгувати своєю продукцією", – сказав політик.

Водночас Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про використання спільного угруповання військ у разі загрози з Заходу.

Крім того, політик розповів, що НАТО нібито перекинув до кордону країни 18 американських F-16.

"Були під Берліном американські F-16 (літаки), ну і нехай стоять там. Ні, вони їх перекинули сюди – 15-20 хвилин підльоту до нашої території. Для мене це як головнокомандувача – питання. 18 літаків. Незрозуміло, що в них на підвісках. Можливо, ядерна зброя. Я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати", – сказав він.

"А чого в цей момент почали розгортати частини НАТО біля наших кордонів? Прямо біля кордону розгорнули навчання. Що я повинен робити? Я теж розгорнув біля кордонів частини, половину армії привів у бойову готовність. Це недешево", – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 27 серпня Путін заявив, що на прохання Лукашенка в Росії був сформований резерв зі співробітників правоохоронних органів, який у разі необхідності надасть допомогу Білорусі. Однак він може бути задіяний, лише якщо ситуація в республіці вийде з-під контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам у його країні могли посприяти США. Водночас запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в республіці.