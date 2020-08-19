Лукашенко призначив прем'єра і затвердив склад уряду Білорусі

Олександр Лукашенко, який займав п'ять термінів поспіль пост президента Білорусі, призначив прем'єр-міністра та членів уряду.

Відповідні укази він підписав 19 серпня, повідомляє "Белта". Очолив Кабмін Роман Головченко.

Він призначений з подальшим погодженням з Палатою представників Національних зборів.

Роман Головченка призначено прем'єр-міністром Білорусі. Фото sputnik.by

Також Лукашенко затвердив 36 членів уряду:

Миколу Снопкова – першим заступником прем'єр-міністра,

Володимира Кухарева – заступником прем'єр-міністра,

Юрія Назарова – заступником прем'єр-міністра,

Ігоря Петришенка – заступником прем'єр-міністра,

Олександра Суботіна – заступником прем'єр-міністра,

Володимира Колтовича – міністром антимонопольного регулювання і торгівлі,

Руслана Пархамовича – міністром архітектури і будівництва,

Юрія Караєва – міністром внутрішніх справ,

Андрія Хмеля – міністром житлово-комунального господарства,

Володимира Караніка – міністром охорони здоров'я,

Володимира Макеєва – міністром закордонних справ,

Ігоря Луцького – міністром інформації,

Юрія Бондаря – міністром культури,

Віталія Дрожжу – міністром лісового господарства,

Віктора Хреніна – міністром оборони,

Ігоря Карпенка – міністром освіти,

Сергія Наливайка – міністром з податків і зборів,

Володимира Ващенка – міністром з надзвичайних ситуацій,

Андрія Худика – міністром природних ресурсів та охорони навколишнього середовища,

Петра Пархомчика – міністром промисловості,

Костянтина Шульгана – міністром зв'язку і інформатизації,

Івана Крупка – міністром сільського господарства і продовольства,

Сергія Ковальчука – міністром спорту і туризму,

Олексія Авраменка – міністром транспорту і комунікацій,

Ірину Костевич – міністром праці і соціального захисту,

Юрія Селіверстова – міністром фінансів,

Олександра Червякова – міністром економіки,

Віктора Каранкевича – міністром енергетики,

Олега Слижевського – міністром юстиції,

Валерія Вакульчика – головою Комітету державної безпеки,

Дмитра Пантуса – головою Державного військово-промислового комітету,

Дмитра Матусевича – головою Державного комітету з майну,

Олександра Шумилина – головою Державного комітету з науки і технологій,

Валентина Татарицького – головою Державного комітету по стандартизації,

Анатолія Лаппо – головою Державного прикордонного комітету,

Юрія Сенька – головою Державного митного комітету.

Зі свого боку Координаційна рада білоруської опозиції закликала владу негайно розпочати переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнає результати виборів президента Білорусі, так як вважає їх нечесними та несправедливими.

Нагадаємо, що легітимність обрання Лукашенка на шостий термін поставили під сумнів громадськість та спостерігачі.

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