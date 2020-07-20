Лукашенко призначив першого за 12 років посла Білорусі в США: він назвав пріоритети

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив послом у США заступника міністра закордонних справ Олега Кравченка.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, призначення посла в США відбувається вперше з 2008 року.

Кравченко працював на посаді заступника голови зовнішньополітичного відомства з січня 2017 року. Раніше, в 2008-2014 роках, обіймав посаду тимчасового повіреного в справах Білорусі в США.

Як повідомляє видання "СБ. Беларусь сегодня", після призначення новий посол заявив, що Білорусь і США не будуть союзниками в доступному для огляду майбутньому.

"Ми зі Сполученими Штатами Америки не станемо військово-політичними союзниками в доступній для огляду перспективі, але ми можемо бути взаємовигідними партнерами", – зазначив він.

Серед пріоритетів Кравченко назвав залучення фінансових ресурсів, економічний і енергетичний діалог, міжнародну безпеку і співпрацю правоохоронних органів, а також вказав на необхідність контактів між військовими.

Водночас президент США Дональд Трамп офіційно висунув Джулі Фішер на пост посла США в Білорусі, також першого з 2008 року.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому стало відомо про таємний лист Трампа до Лукашенка.