Лукашенко прийшов на вибори із сином: зустрічали гармошкою і квітами. Відео

Вікторія Довгань Світ 12:39, 9.08.2020 Оновлено: 12:48, 9.08.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на виборах. Він прийшов на дільницю, яка розташована в Національному університеті фізичного виховання.

Судячи з кадрів, оприлюднених телеканалом "Білорусь 24", Лукашенка зустрічали з квітами і музичним супроводом – музиканти грали на гармошці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ділянці, де голосував Лукашенко, грала гармошка
Скріншот відео
Президента Білорусі зустріли з квітами
Скріншот відео
На вибори з Лукашенком приїхав його син Коля
Скріншот відео

Примітно, що на голосування президент Білорусі як завжди приїхав зі своїм сином Миколою. Однак в кабінку для голосування пішов сам.

Ставлячи підпис у документах, Лукашенко посміхався і жартував з членами виборчої комісії. Судячи зі звуку на відео, в залі було безліч фотокореспондентів, які очікували Лукашенка на дільниці.

Олександр Лукашенко жартував з членами виборчої комісії
Скріншот відео
Президент Білорусі проголосував на виборах
Скріншот відео
Лукашенка зустріли з квітами
Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 серпня в Білорусі стартували вибори президента країни. Напередодні в Мінськ стягнули військову техніку, правоохоронців перевели на посилений варіант служби.

  • У виборах беруть участь п'ять кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, співголова громадського об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, ексдепутатка Ганна Канопацька і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

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