Лукашенко прийшов на вибори із сином: зустрічали гармошкою і квітами. Відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на виборах. Він прийшов на дільницю, яка розташована в Національному університеті фізичного виховання.

Судячи з кадрів, оприлюднених телеканалом "Білорусь 24", Лукашенка зустрічали з квітами і музичним супроводом – музиканти грали на гармошці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ділянці, де голосував Лукашенко, грала гармошка Скріншот відео

Президента Білорусі зустріли з квітами Скріншот відео

На вибори з Лукашенком приїхав його син Коля Скріншот відео

Примітно, що на голосування президент Білорусі як завжди приїхав зі своїм сином Миколою. Однак в кабінку для голосування пішов сам.

Ставлячи підпис у документах, Лукашенко посміхався і жартував з членами виборчої комісії. Судячи зі звуку на відео, в залі було безліч фотокореспондентів, які очікували Лукашенка на дільниці.

Олександр Лукашенко жартував з членами виборчої комісії Скріншот відео

Президент Білорусі проголосував на виборах Скріншот відео

Лукашенка зустріли з квітами Скріншот відео

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