Лукашенко прийшов на вибори із сином: зустрічали гармошкою і квітами. Відео
Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на виборах. Він прийшов на дільницю, яка розташована в Національному університеті фізичного виховання.
Судячи з кадрів, оприлюднених телеканалом "Білорусь 24", Лукашенка зустрічали з квітами і музичним супроводом – музиканти грали на гармошці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Примітно, що на голосування президент Білорусі як завжди приїхав зі своїм сином Миколою. Однак в кабінку для голосування пішов сам.
Ставлячи підпис у документах, Лукашенко посміхався і жартував з членами виборчої комісії. Судячи зі звуку на відео, в залі було безліч фотокореспондентів, які очікували Лукашенка на дільниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 серпня в Білорусі стартували вибори президента країни. Напередодні в Мінськ стягнули військову техніку, правоохоронців перевели на посилений варіант служби.
У виборах беруть участь п'ять кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, співголова громадського об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, ексдепутатка Ганна Канопацька і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.