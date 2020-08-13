Лукашенко прийняв всі умови Путіна про поглинання Білорусі, – політолог Соловей

У середу, 12 серпня, президенти Білорусі Олександр Лукашенко і Росії Володимир Путін обговорили створення "союзної держави".

Як повідомив у Facebook російський політолог Валерій Соловей, вони поговорили по телефону про ситуацію в Білорусі та подальшу взаємодію.

"Лукашенко повністю погодився на всі пропозиції Кремля щодо союзної держави", – зазначив Соловей.

При цьому він стверджує, що в Москву Лукашенко летіти не збирався.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону, що об'єднання в "союзну державу" з Росією білоруси не сприймуть навіть за найвигідніших умов.

Сам Гордон уважає, що Путін ненавидить Лукашенка, тому що він порушив його плани.