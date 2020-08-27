Лукашенко пригрозив студентам-мітингарям призовом до армії

Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заговорив про можливе скасування відтермінування від армії для студентів, які беруть участь у протестах.

Як передає БЕЛТА, він зазначив, що це нібито буде цілком законним кроком щодо тих, хто прогулює навчання у вишах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви ж маєте розуміти, що хлопцям ми дали відтермінування від армії на час навчання у виші. Ну, не хочуть вчитися, тоді батьківщину треба захищати. У нас вітчизна в небезпеці", – пригрозив Лукашенко.

Він також висловив готовність до того, що в разі такого рішення йому почнуть дорікати залякуванням студентів армією.

"Та ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, матиме це відтермінування. Хто піде на вулицю або вчитися не захоче, заходи вживатимемо за законом", – висловився Лукашенко.

Водночас він додав, що поки це питання ще не обговорювалося повною мірою, але все буде залежати від ситуації після 1 вересня.

"До мене міністр оборони звернувся: "Олександре Григоровичу, якщо хтось зі студентів не хоче вчитися, будь ласка, дозвольте нам їх призвати в армію". Я кажу: "Ще студенти за парти не сіли, тому не треба обговорювати це питання". Але це один із варіантів. Що тут незаконно, що тут несправедливо?" – обурився Лукашенко.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також поскаржився на те, що Білорусь змушена витрачати величезні гроші, щоби стабілізувати ситуацію на західних кордонах. Туди перекинуто деякі військові частини нібито через наміри Польщі окупувати Гродненську область.