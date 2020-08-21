Лукашенко пригрозив, що місця страйкуючих шахтарів займуть безробітні українці

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, пригрозив страйкуючим білоруським шахтарям, що їхні місця займуть безробітні, в тому числі й українці.

З такою заявою він виступив на зустрічі з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає "Белта".

Лукашенко відреагував на страйк підприємств країни, в тому числі "Білоруськалій".

"Що ви бастуете? Добре. Я (дам) команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тисячі людей хочуть працювати на "Білоруськалії". Вони прийдуть. Не вони прийдуть – в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі – їх море, безробітних", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.

18 серпня о Білорусі до страйку приєдналися співробітники підприємства "Білоруськалій", яке є найважливішим підприємством для країни і в 2019 році забезпечило 5,6% бюджету країни.

Нагадаємо, що в легітимності переобрання Лукашенка на шостий термін сумніваються і громадськість, і спостерігачі.