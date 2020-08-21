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Лукашенко пригрозив, що місця страйкуючих шахтарів займуть безробітні українці

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
2,0 т.
Лукашенко впевнений, що заміна страйкуючим шахтарям швидко знайдеться

Лукашенко впевнений, що заміна страйкуючим шахтарям швидко знайдеться.

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, пригрозив страйкуючим білоруським шахтарям, що їхні місця займуть безробітні, в тому числі й українці.

З такою заявою він виступив на зустрічі з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає "Белта".

Лукашенко відреагував на страйк підприємств країни, в тому числі "Білоруськалій".

"Що ви бастуете? Добре. Я (дам) команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тисячі людей хочуть працювати на "Білоруськалії". Вони прийдуть. Не вони прийдуть – в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі – їх море, безробітних", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.

18 серпня о Білорусі до страйку приєдналися співробітники підприємства "Білоруськалій", яке є найважливішим підприємством для країни і в 2019 році забезпечило 5,6% бюджету країни.

Нагадаємо, що в легітимності переобрання Лукашенка на шостий термін сумніваються і громадськість, і спостерігачі.

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