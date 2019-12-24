Лукашенко пригрозив Росії війною з НАТО через зазіхання на Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо Росія намагатиметься порушити суверенітет країни, то Захід і НАТО вважатимуть це загрозою і буде війна.
Про це він розповів у інтерв'ю "Ехо Москви", аудіоверсія якого розміщена на сайті радіостанції. За його словами, Росія щороку пресує Білорусь, "закручуючи гайки".
Політик попередив, що будь-яке зазіхання Росії на території сусідньої держави втягне світову спільноти у війну.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Газета.ру
"Якщо Росія спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує світова спільнота, вони виявляться втягнутими у війну. Захід і НАТО вже цього [передбачуваного зазіхання на суверенітет Білорусі] не перенесуть, бо вони вважатимуть це загрозою їм. І в чомусь вони праві", – сказав Лукашенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну державу до 2022 року.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії опрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впала.
7 грудня президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори у Сочі і розійшлися, не зробивши заяв перед журналістами.
Об'єднанню Росії та Білорусі в союзну державу заважають три групи питань – з нафти, газу і податків.
20 грудня Олександр Лукашенко погодився зі словами Володимира Путіна про те, що з моменту підписання договору про союзну державу вони не виконали багато його пунктів.
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