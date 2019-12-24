Лукашенко пригрозив Росії війною з НАТО через зазіхання на Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо Росія намагатиметься порушити суверенітет країни, то Захід і НАТО вважатимуть це загрозою і буде війна.

Про це він розповів у інтерв'ю "Ехо Москви", аудіоверсія якого розміщена на сайті радіостанції. За його словами, Росія щороку пресує Білорусь, "закручуючи гайки".

Політик попередив, що будь-яке зазіхання Росії на території сусідньої держави втягне світову спільноти у війну.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Газета.ру

"Якщо Росія спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує світова спільнота, вони виявляться втягнутими у війну. Захід і НАТО вже цього [передбачуваного зазіхання на суверенітет Білорусі] не перенесуть, бо вони вважатимуть це загрозою їм. І в чомусь вони праві", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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