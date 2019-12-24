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24 грудня • оновлено в 14:53
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Політика Економіка

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Лукашенко пригрозив Росії війною з НАТО через зазіхання на Білорусь

2.6т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо Росія намагатиметься порушити суверенітет країни, то Захід і НАТО вважатимуть це загрозою і буде війна.

Про це він розповів у інтерв'ю "Ехо Москви", аудіоверсія якого розміщена на сайті радіостанції. За його словами, Росія щороку пресує Білорусь, "закручуючи гайки".

Політик попередив, що будь-яке зазіхання Росії на території сусідньої держави втягне світову спільноти у війну.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Газета.ру

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"Якщо Росія спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує світова спільнота, вони виявляться втягнутими у війну. Захід і НАТО вже цього [передбачуваного зазіхання на суверенітет Білорусі] не перенесуть, бо вони вважатимуть це загрозою їм. І в чомусь вони праві", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
Тег
НАТО
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Старый болван !Сильно нато помогло Украине?
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Лукашенко из любого интервью шоу устраивает.То у него Путин гайки завинчивает,то Трамп с Меркель.Все в мире только и мечтают как нарушить суверинитет Беларуси в лице батьки.
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sadyk alex
sadyk alex
батько тоже не хочет с москвои дружить.никто с неи не хочет дружить.что за страна такая!
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