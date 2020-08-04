Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону найманців в Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону російських найманців в країну.

Про це глава сусідньої держави заявив під час щорічного звернення до білорусів і Національних зборів. Лукашенко додав, що затримані раніше бойовики ПВК "Вагнер" вже дали свідчення.

"Це дуже небезпечний і сильний сигнал і все це брехня про Стамбул, Венесуелу, Африку і Лівію, ці люди дали свідчення і були спрямовані спеціально до Білорусі, команда була – чекати. Квитки, куплені на Стамбул, це легенда. Кордон закритий російська ... Якщо будуть спроби дестабілізувати обстановку в Білорусі, то "до Владивостока буде важко", – сказав він.

Президент підкреслив, що історія з нібито транзитом найманців – брехня.

"Я поганий, може бути, географ, не розумію, навіщо в Африку летіти через Північний полюс. Навіщо через Білорусь? Не слухайте цієї брехні. Ми по-людськи ставимося до цих хлопців. Від цього ми отримали ефект: вони розповіли все ... Припиніть брехати. Ви ж уже зганьбилися. Спочатку Стамбул, потім Венесуела... Не підкидайте тут ядерну зброю. Сьогодні надійшла інформація про ще одному загоні, який перекинутий на південь", – сказав Лукашенко.

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