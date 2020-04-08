Лукашенко пригрозив посилити карантин "до потемніння в очах"

У Білорусі можуть посилити вимоги до тих, хто знаходиться на самоізоляції, для протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, повідомляє видання Tut.by. Він нагадав ситуацію з карантином в одному з навчальних закладів, який ввели після виявлення у студенту коронавірусу. На думку Лукашенка, до самоізоляції студенти і викладачі підійшли безвідповідально: "Результат нульовий. Дякувати богу, що люди не захворіли".

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"Якщо хочете, давайте посилимо вимоги до тих, кого ви відправите на самоізоляцію. Ми перевірили один раз: їх відправили додому, але жорсткого законодавчого акту немає, і 400 чоловік вдома не знайшли. Ми можемо посилити так, що в очах потемніє," – попередив Лукашенко.

Він зазначив, що більшість громадян проявляють свідомість і намагаються захистити себе від зайвих контактів.

"Ми нічого не забороняємо, людина має право своїм життям розпоряджатися сама. Але ми як держава повинні допомогти йому захиститися в цей період", – сказав він.

На думку Лукашенка, "фронтальний наступ" в нинішніх умовах не може принести користі – тільки шкоду.

"Замкнути людей в квартирах, як деякі і в уряді мені пропонували, – це справа однієї доби. Завтра введемо військових, омонівців мобілізуємо – протягом доби нікого не буде на вулиці, я вам це гарантую. Ви вважаєте, що це метод боротьби? Я вважаю, ні", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що зараження коронавірусом більшою мірою схильні ті люди, які не ведуть здоровий спосіб життя.

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