Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито "наведе лад" зі свободою слова в країні.

Про це він висловився під час зустрічі зі ЗМІ 9 липня, передає Белта. Водночас Лукашенко зауважив, що Білорусь і надалі підтримуватиме державні ЗМІ, кількість яких, на його думку, має бути більшою.

"Наявність свободи слова не передбачає вседозволеність, хоча деякі її так розуміють. Особливо що стосується образ в інтернеті", – почав він, уточнивши, що останнім часом деякі медійні персони за свої публікації у соцмережах отримали негативну реакцію аж до особистих образ.

"Ви, особливо прогресивно налаштовані люди, відчули, що таке свобода слова: сказав не то, обізвуть ще гірше… Кожен з вас отримав порцію (негативу), той, хто навіть не за Лукашенка слово сказав, а за державу. Свобода слова у будь-якій державі обмежена законом. Тому тут ми наведемо лад", – заявив він.

За його словами, на рівні президента вироблено чітку вимогу, що при підготовці будь-якого заходу обов'язково враховуються різні точки зору.

"Обов'язково альтернатива, обов'язково конкуренція, зіткнення думок, мозкова атака –все це правильно", – зазначив Лукашенко.

Він звернув увагу на те, що в окремих білоруських медіа останнім часом нібито стали з'являтися різного роду конспірологічні теорії на предмет того, чому глава держави проводить зустрічі з активами.

"Нібито щось надзвичайне відбувається і тому президенту доводиться реагувати як пожежному. Так от: немає ніякої надзвичайлівки", – додав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні. Він вважає, що за його опонентами в передвиборних перегонах стоять "ляльководи з-за кордону", включно з Російською Федерацією.