Лукашенко придушить протести, Майдану не буде, – білоруський аналітик

Хвиля протестів у Білорусі, найімовірніше, буде придушена владою, і навряд чи це протистояння зможе повторити долю українського Майдану.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав політичний оглядач родом із Білорусі Ігор Тишкевич, коментуючи масштабні протести через результати президентських виборів, на яких за офіційними даними вшосте переміг Олександр Лукашенко.

"Ця хвиля протестів, найімовірніше, буде придушена, якщо не розростеться. Переважно протестує міський середній клас, але цього дуже мало, щоби здобути перемогу. Якщо протести не підтримають інші соціальні групи, через 2-3 тижні вони будуть придушені владою. Білорусь – не Україна, там протестують по-іншому, тому очікувати такого протистояння, як Майдан в Україні, там не варто", – припустив Тишкевич.

За його словами, після репресій у Білорусі настане період відлиги, а через рік за такого сценарію там спробують створити демократичний заповідник, симулюючи демократичні процеси.

"Влада спробує зняти напругу і вписати середній клас у систему політичної комунікації в суспільстві. Якщо ж цього не відбудеться, тоді можливий варіант довгого протистояння і втручання зовнішніх політичних гравців", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі на тлі протестів після виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк.