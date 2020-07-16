Лукашенко придумав новий метод боротьби з коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що коронавірус (COVID-19) можна побороти за допомогою фізичних навантажень.

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Як заявив він під час поїздки до Вітебська, саме таким способом вилікувався губернатор Вітебської області Микола Шерстнев (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він каже: брав косу, йшов косити, щоранку займався цими фізичним навантаженнями. І дуже швидко відновився. Це те, про що я сказав на самому початку, коли я пожартував: трактор всіх вилікує", – сказав Лукашенко.

За його словами, ні в якому разі не можна було зупиняти посівну кампанію, "бо голодували б зараз, нічого було б прибирати, тим більше рік хороший".

"А по-друге, треба було на повітрі працювати. Ні в якому разі не можна було закривати людей в цих однокімнатних, двокімнатних квартирах", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Лукашенко заявив, що нібито вже може говорити про перемогу над пандемією COVID-19 в Білорусі.