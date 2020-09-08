Лукашенко пояснив фото з автоматом і дав оцінку опозиції

Олександр Лукашенко, який перебував на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, розповів, що з'явився з автоматом під час протестів, тому що він готувався "захищати країну до кінця".

Про це він розповів під час інтерв'ю росЗМІ, повідомляє телеґрам-канал російського журналіста Романа Бабаяна.

"Моя поява з автоматом означало тільки одне – я нікуди не втік і готовий захищати мою країну до кінця... Так, я допускаю, що я пересидів, я чверть століття працював на Білорусь і для білоруського народу, і тільки я сьогодні можу захистити нашу країну", – заявив Лукашенко.

Також він повідомив, що не має наміру спілкуватися з опозиційними силами в Білорусі.

"Я не буду розмовляти з Координаційною радою опозиції, тому що я не знаю, хто ці люди. Вони ніяка не опозиція. Все, що вони пропонують, – це катастрофа для Білорусі та білоруського народу. Вони хочуть розірвати всі наші зв'язки з братньою Росією, хочуть, щоб у нас були платними освіта та медицина. Вони хочуть, щоб всі наші промислові підприємства були знищені, а робочі стали б безробітними!" – висловився Лукашенко.

Додамо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами. Після проведення виборів у країні почалися масові мітинги проти результатів голосування.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі висміяли нове фото з автоматом Олександра Лукашенка.