Лукашенко подякував "другу Путіну" та пояснив, чому довго не з'являвся на публіці. Відео

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що довго не з'являвся на публіці на початку протестів через можливі провокації.

Про це політик розповів російським журналістам телеканалу RT у суботу, 22 серпня, на провладному мітингу в Гродно. Відповідне відео було опубліковано на Twitter-сторінці пропагандистів (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Росіяни представилися "тими самими російськими журналістами", після чого Лукашенко подякував їм і потиснув руку. Кореспондент запитав, чому Лукашенко довгий час не з'являвся на публіці.

"Я знав, що так буде. Я боявся зіткнень у той гострий період. І вони до цього готувалися: якщо вийдуть "лукашенківці", то будемо мочити. Я боявся, що постраждають ці люди", – заявив президент.

Він стверджує, що влада "зробила паузу" саме через це. "Ну, може, трошки перебрали", – сказав політик.

Лукашенко зізнався, що обговорював це питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Повинен сказати спасибі Путіну, моєму другові, який теж говорить: "Слухай, що ти мовчиш?" Я кажу: "Скоро почуєш". Ну ось, ви почули", – додав він.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко стверджує, що більшість фото побоїв протестувальників у Білорусі нібито постановочні.