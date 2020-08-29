Лукашенко пов'язав з Гітлером символіку протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував прийняття першої президентської присяги під біло-червоно-білим прапором, заявивши, що зараз опозиція використовує цей атрибут разом з портретами Адольфа Гітлера.

"Мене за це не треба критикувати. Розумна людина скаже: президент законослухняний. Тоді був такий прапор, встановлений Верховною Радою. Ми не голосували за цю символіку, але більшістю вона була прийнята під тиском наших націоналістичних депутатів)", – цитує Лукашенка БЕЛТА.

Він заявив, що в цьому немає "ніякої конспірології", і в той час він "повинен був бути президентом для всіх і законослухняним".

Лукашенко заявив, що за нинішню білоруську символіку на референдумі нібито проголосувала більшість громадян.

"Народ висловився за цю символіку. А цей прапор [національний], ви ж бачите: портрети Адольфа Гітлера і кругом висять біло-червоно-білі прапори", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, на тлі протестів в Білорусі в мережі спливло історичне відео того, як її лідер Олександр Лукашенко вперше присягав на вірність країні і громадянам саме під біло-червоно-білим прапором.

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