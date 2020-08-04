Лукашенко поскаржився на неможливість називати супротивників "повіями"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив переконання, що його країна ніколи не зможе виграти битву в інтернеті, оскільки не готова обзивати супротивників "повіями".

За його словами, рівень цього протистояння "жовтий", а держава не може до такого опускатися. Про це він заявив під час послання білоруському народу і парламенту, передає Telegraf.by.

"Ми – держава. Ми ж не можемо опуститися на рівень жовтизни, вибачте, обзивати всіх повіями тих, хто нам не подобається", – заявив білоруський лідер.

Звертаючись до народу і парламенту, він також зазначив, що нині Білорусь опинилася фактично втягнутою в гібридні конфлікти. До того ж вирішальні битви за національну безпеку сьогодні проходять в інформаційному полі.

"Світ увійшов в епоху гібридних воєн і кольорових революцій. І якщо вчора ми ще спостерігали за подібними сценаріями збоку, сьогодні ми вже фактично втягнуті в такі конфлікти", – сказав Лукашенко.

Він підкреслив, нібито не сумнівався в тому, що в нинішній виборчій кампанії в Білорусі будуть масштабно використовуватися всі ці методи впливу. На його думку, мета цього – "зіштовхнути людей одне з одним, обдурити, заплутати і в результаті спровокувати на кримінальні злочини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час звернення до народу і парламенту 4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відмовляється дружити з Росією проти Заходу, з яким країна має намір будувати партнерські відносини.