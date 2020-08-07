Лукашенко попросився в донори крові для опозиціонерів

Дар'я Дурова Світ 19:47, 7.08.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який заявив, що перехворів на коронавірус, повідомив про бажання стати донором плазми крові з антитілами для опозиціонерів.

Про це він сказав під час вручення державних нагород медикам, передає "БелТА". Лукашенко звернувся до міністра охорони здоров'я Володимира Караніка, щоб той "теж записав його в цей "золотий фонд", коли здають кров, плазму роблять і потім лікують людей".

"Ти візьми цю плазму, введи всім опозиціонерам по краплині", – заявив президент.

Він додав, що це "найпростіший шлях повернути їх у сторону держави" і в сторону самого Лукашенка.

"Я це публічно говорю, щоб всі опозиціонери по краплині крові отримали. Вони не відмовляться. Ти ж знаєш: коли в реанімацію потрапляєш, там уже не дивишся, яка кров. Аби вижити", – сказав політик, додавши, що його слова – це "такий напівжарт-напівправда".

Олександр Лукашенко на врученні нагород медикам.
БелТА
Вручення нагород медикам.
БелТА
Олександр Лукашенко на врученні нагород медикам.
БелТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко вважає, що йому спеціально підкинули коронавірус.

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