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Лукашенко попросився в донори крові для опозиціонерів

Дар'я Дурова
Світ
1,5 т.
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко попросив записати його в донори. БелТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який заявив, що перехворів на коронавірус, повідомив про бажання стати донором плазми крові з антитілами для опозиціонерів.

Про це він сказав під час вручення державних нагород медикам, передає "БелТА". Лукашенко звернувся до міністра охорони здоров'я Володимира Караніка, щоб той "теж записав його в цей "золотий фонд", коли здають кров, плазму роблять і потім лікують людей".

"Ти візьми цю плазму, введи всім опозиціонерам по краплині", – заявив президент.

Він додав, що це "найпростіший шлях повернути їх у сторону держави" і в сторону самого Лукашенка.

"Я це публічно говорю, щоб всі опозиціонери по краплині крові отримали. Вони не відмовляться. Ти ж знаєш: коли в реанімацію потрапляєш, там уже не дивишся, яка кров. Аби вижити", – сказав політик, додавши, що його слова – це "такий напівжарт-напівправда".

Олександр Лукашенко на врученні нагород медикам.

Олександр Лукашенко на врученні нагород медикам. БелТА

Вручення нагород медикам.

Вручення нагород медикам. БелТА

Олександр Лукашенко на врученні нагород медикам.

Олександр Лукашенко на врученні нагород медикам. БелТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко вважає, що йому спеціально підкинули коронавірус.

БілорусьКоронавірусвірусдонорОлександр Лукашенко
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