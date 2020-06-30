Лукашенко попередив про загрозу розпаду Білорусі: може втратити частину територій

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що країна може залишитися без деяких своїх територій і повернутися до кордонів 1921 року.

Про це він попередив в ході закритого виступу перед активом Мінської області. Фрагменти зустрічі були показані на телеканалі "Білорусь 1", передає lenta.ru

Лукашенко закликав посадовців не допустити повернення до того, "від чого ми з вами пішли". Він нагадав, що в 1939 році межа Білоруської РСР проходила неподалік від Мінська.

"Думаю, ось, зараз хлопці виведуть – 1921 рік, Ризький договір. Бачите, ось ця рожева смужка. Це наші нацмени з 21-го року воювали за незалежну Білорусію. Ось що нам залишилося в 2021 році. Все інше розміняли і віддали: Заходу, Польщі, щось там на сході було у Росії", – заявив президент.

Крім того Лукашенко заявив: якби тоді Червона Армія не приєднала Західну Білорусь, яка перебувала в складі Польщі, то "кордони держави зараз були б зовсім іншими".

"Ось я не хочу, щоб було це зараз. Тому ви подумайте. Ви подумайте, в якій країні ми будемо жити. І сьогодні час обрав нас – вирішити цю проблему. Можете, хочете? Вставайте поруч. Не можете? Ідіть в сторону. Не заважайте", – додав президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання в передвиборну кампанію (вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня – Ред.). За його словами, російські Telegram-канали поширюють фейки для дискредитації білоруської влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що його країна залишилася єдиним союзником Росії, якого та дуже боїться втратити. Разом з тим, він висловив упевненість в тому, що лідер РФ Володимир Путін не зважиться на війну проти цієї держави.