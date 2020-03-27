Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав коронавірус "психозом" і пообіцяв розповісти багато цікавого про нього після того, як пандемія спаде.

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З такими словами він звернувся до громадян своєї країни. Відповідний ролик опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось коли закінчиться коронавірус цей – і не вірус, а психоз, – я вам багато чого цікавого розповім. Дуже багато", – сказав білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

Водночас Луашенко запропонував людям поки подумати над такими питаннями: чи є коронавірус рукотворною інфекцією або ж випадково з'явився з повітря, а також – кому він був потрібен, і хто скористався цією ситуацією.

"Хтось оголосив, що це війна, у когось вибори, ще чогось, і кожен починає крутити-крутити. З вогнем жартують!" – попередив глава Білорусі.

Також він зазначив, що в Білорусі багато хто вирішив "хайпонути" на цій проблемі, а влада зі свого боку почала відловлювати таких людей.

Лукашенко: Коли закінчиться коронавірус цей, я вам багато цікавого розповім. Дуже багато! Коронавірус це рукотворна інфекція або випадково з повітря вона з'явилася? У світі спробували використовувати в своїх цілях цей психоз? Кожен починає крутити-крутити. З вогнем жартують! pic.twitter.com/v3Y2RMVqu9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде відправляти чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію коронавірусу.

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