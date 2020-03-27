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27 березня • оновлено в 19:59
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Лукашенко пообіцяв розповісти багато цікавого про "рукотворний" коронавірус

5.1т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав коронавірус "психозом" і пообіцяв розповісти багато цікавого про нього після того, як пандемія спаде.

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З такими словами він звернувся до громадян своєї країни. Відповідний ролик опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось коли закінчиться коронавірус цей – і не вірус, а психоз, – я вам багато чого цікавого розповім. Дуже багато", – сказав білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Водночас Луашенко запропонував людям поки подумати над такими питаннями: чи є коронавірус рукотворною інфекцією або ж випадково з'явився з повітря, а також – кому він був потрібен, і хто скористався цією ситуацією.

"Хтось оголосив, що це війна, у когось вибори, ще чогось, і кожен починає крутити-крутити. З вогнем жартують!" – попередив глава Білорусі.

Також він зазначив, що в Білорусі багато хто вирішив "хайпонути" на цій проблемі, а влада зі свого боку почала відловлювати таких людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде відправляти чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію коронавірусу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
видео вірус
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Судя по всему не доживет Бацька до обеды над вирусом! Он расскажет про вонючую росею, создавшую этот коронавирус. Именно росеянские скоты его создали! Только пуйло этого не допустит. Так что ничего он не расскажет!
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Червоний Данило
Червоний Данило
лукаш, после драки, кулаками не машут. поэтому выкладывай или сейчас или ты балаболка-фантазер!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дык а что он сейчас то не рассказывает?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Федоров Федор, А вдруг Америка выживет??? Придётся отвечать за свои слова...
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