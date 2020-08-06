Лукашенко покликав генпрокурорів Росії та України у справі вагнерівців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії і України для розгляду справи із затриманими бойовиками ПВК Вагнера.

Про це глава держави повідомив на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА.

"Усе ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть утрьох (генпрокурори – Ред.) перед собою міжнародні договори та угоди з РФ і Україною і які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони. Голова Слідчого комітету вам доповість разом із Комітетом держбезпеки і оперативну інформацію, і інформацію слідчих: ось документи, інформація – на стіл. Утрьох вирішите", – розповів Лукашенко.

Президент підкреслив, що якщо генпрокурори не прибудуть, то "питання вирішуватимуть без них".

"Будемо діяти на підставі виключно законів і, дуже важливий нюанс, людяності. Закони не все передбачають. Ще треба виходити з людського фактора", – додав він.

Лукашенко акцентував, що генпрокурорам Білорусі, Росії та України потрібно зібратися й разом у всьому розібратися.

"Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів ухваліть рішення щодо цих хлопців. Як ухвалите втрьох, так і буде", – підсумував лідер білорусів.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки влада Білорусі не підтвердила згоду на передання бойовиків, які воювали на Донбасі.

"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін дано відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь уже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. Наразі вона існує з джерела в ЗМІ" , – повідомив міністр на брифінгу в четвер, 6 серпня.

Зазначимо, що днем раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком, під час якої обговорили затриманих найманців.

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня в Білорусі затримали бойовиків російської ПВК Вагнера. Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

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