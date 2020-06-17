Лукашенко поїде на парад Перемоги до Путіна

Лукашенко прийняв запрошення Путіна і поїде на парад Перемоги

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення Кремля бути присутнім на параді Перемоги в Москві.

Його проведення, як відомо, глава Росії Володимир Путін переніс на 24 червня. Про це повідомляють РИА Новости, посилаючись на посла РФ в Мінську Дмитра Мезенцева.

За його словами, прийняття білоруським лідером запрошення від його російського колеги на урочистості в частині заходів, де головною подією буде військовий парад, "підтверджує єдність підходів двох братніх держав".

Він пояснив, що йдеться про оцінку подвигу радянського народу і солдатів Другої світової війни.

"Ми вдячні главі білоруської держави за готовність взяти участь в урочистостях 24 червня в Москві на честь великої перемоги", – додав Мезенцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов заявив, що провівши парад Перемоги 9 травня, всупереч пандемії коронавірусу, президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично "клацнув у ніс" президента РФ Володимира Путіна, який переніс святкування.