Лукашенко похвалив свій сценарій боротьби з коронавірусом і закликав білорусів більше гуляти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко задоволений тим, що його країні не довелося йти на крайні заходи в боротьбі з пандемією коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляє "Белта", про це він заявив 6 червня на зустрічі з активом Могильовської області.

Олександр Лукашенко

"Нам поки взагалі вдалося уникнути крайнього сценарію. Притому ми не закривали країну. Що стосується кордонів, нам і закривати не треба було. Наше все оточення закрилося. Ми не закривали аеропорт. Ми показали, що є така Білорусь, що вона стійка, мудра, потужна і може справлятися з цією пандемією", – сказав Лукашенко.

За його словами, рішення не вводити тотальний карантин і комендантську годину виправдало себе.

"Ситуація керована і країна керована, і ми можемо прийняти будь-яке рішення. Але поки, слава богу, нам не потрібні крайні заходи. Наші лікарі навчилися справлятися з цією хворобою", – зазначив президент Білорусі.

При цьому він підкреслив, що потрібно продовжувати дотримуватися запобіжних заходів, але підходити до цього з розумом.

"Потрібно бути дуже акуратними і обережними і берегти людей похилого віку. Не розслабляйтеся, ні в якому разі. Побережіть себе, але розумно. Не закриваючись десь в кутку, а більше будьте на свіжому повітрі", – порадив Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко змінив свою риторику про коронавірус і заговорив про ймовірність другої хвилі епідемії в Білорусі. Президент також зізнався, що сподівається на допомогу вищих сил в боротьбі з пандемією.

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